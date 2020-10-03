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Шмигаль: Держава через 15 років
не зможе виплачувати пенсії

Шмигаль: Держава через 15 років не зможе виплачувати пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 01:36

Просто феноменально! Гигант мысли!
victor_logatskiy
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Повідомлень: 21
З нами з: 19.06.19
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