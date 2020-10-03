Шмигаль: Держава через 15 років не зможе виплачувати пенсії

Додано: Вів 06 жов, 2020 13:39

Dear_Sir написав: Сколько там на Украине отчисления в ПФ? 22%.

Скажем, у тебя ЗП 30,000 грн - норм такая ЗП.

Пэнсионэров ты содержишь - 2.

30,000 x 0.22 / 2 = 3,300 - не очень пенсия получается, совсем навоз.

В общем-то этот мужик говорит как есть.

Математика тоже циничная тварь. Сколько там на Украине отчисления в ПФ? 22%.Скажем, у тебя ЗП 30,000 грн - норм такая ЗП.Пэнсионэров ты содержишь - 2.30,000 x 0.22 / 2 = 3,300 - не очень пенсия получается, совсем навоз.В общем-то этот мужик говорит как есть.Математика тоже циничная тварь.

"Мужик" некоторые вещи не говорит. Что куча народа платит всю жизнь, а до пенсии не доживает и эти деньги не возвращаются. При этом разные очень нужные державе льготчики выходят на пенсию в 40-45 лет - не потому ли такое соотношение работающих и пенсов ? А еще много важных людей, кто всю жизнь получал жирную бюджетную ЗП и выходит на такую же жирную пенсию, которую на пятерых бы хватило - сколько работающих будут на него работать ? И что прошлая власть, когда снижала ЕСВ с 33 до 22%, прекрасно понимала к чему это приведет. Может, с этого и нужно начать исправлять ситуацию, а не с тупого повышения возраста или угроз про отмену пенсий.А вообще - тут, по-моему, тупик. И для власти, и для страны.