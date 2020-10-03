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Шмигаль: Держава через 15 років не зможе виплачувати пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 жов, 2020 01:36
Просто феноменально! Гигант мысли!
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victor_logatskiy
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Додано: Вів 06 жов, 2020 13:39
Dear_Sir написав:
Сколько там на Украине отчисления в ПФ? 22%.
Скажем, у тебя ЗП 30,000 грн - норм такая ЗП.
Пэнсионэров ты содержишь - 2.
30,000 x 0.22 / 2 = 3,300 - не очень пенсия получается, совсем навоз.
В общем-то этот мужик говорит как есть.
Математика тоже циничная тварь.
"Мужик" некоторые вещи не говорит. Что куча народа платит всю жизнь, а до пенсии не доживает и эти деньги не возвращаются. При этом разные очень нужные державе льготчики выходят на пенсию в 40-45 лет - не потому ли такое соотношение работающих и пенсов ? А еще много важных людей, кто всю жизнь получал жирную бюджетную ЗП и выходит на такую же жирную пенсию, которую на пятерых бы хватило - сколько работающих будут на него работать ? И что прошлая власть, когда снижала ЕСВ с 33 до 22%, прекрасно понимала к чему это приведет. Может, с этого и нужно начать исправлять ситуацию, а не с тупого повышения возраста или угроз про отмену пенсий.
А вообще - тут, по-моему, тупик. И для власти, и для страны.
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ellinas2
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Додано: Вів 06 жов, 2020 17:55
ellinas2 написав: Dear_Sir написав:
Сколько там на Украине отчисления в ПФ? 22%.
Скажем, у тебя ЗП 30,000 грн - норм такая ЗП.
Пэнсионэров ты содержишь - 2.
30,000 x 0.22 / 2 = 3,300 - не очень пенсия получается, совсем навоз.
В общем-то этот мужик говорит как есть.
Математика тоже циничная тварь.
"Мужик" некоторые вещи не говорит. Что куча народа платит всю жизнь, а до пенсии не доживает и эти деньги не возвращаются. При этом разные очень нужные державе льготчики выходят на пенсию в 40-45 лет - не потому ли такое соотношение работающих и пенсов ? А еще много важных людей, кто всю жизнь получал жирную бюджетную ЗП и выходит на такую же жирную пенсию, которую на пятерых бы хватило - сколько работающих будут на него работать ? И что прошлая власть, когда снижала ЕСВ с 33 до 22%, прекрасно понимала к чему это приведет. Может, с этого и нужно начать исправлять ситуацию, а не с тупого повышения возраста или угроз про отмену пенсий.
А вообще - тут, по-моему, тупик. И для власти, и для страны.
И? Не будет пенсий или будет символическая сумма. Во многих странах так - Китай, вся Латинская Америка так живут.
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Dear_Sir
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