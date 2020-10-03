RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шмигаль: Держава через 15 років
не зможе виплачувати пенсії

Шмигаль: Держава через 15 років не зможе виплачувати пенсії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 01:36

Просто феноменально! Гигант мысли!
victor_logatskiy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 19.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 13:39

Re: Шмигаль: Держава через 15 років не зможе виплачувати пен

  Dear_Sir написав:Сколько там на Украине отчисления в ПФ? 22%.
Скажем, у тебя ЗП 30,000 грн - норм такая ЗП.
Пэнсионэров ты содержишь - 2.
30,000 x 0.22 / 2 = 3,300 - не очень пенсия получается, совсем навоз.
В общем-то этот мужик говорит как есть.
Математика тоже циничная тварь.

"Мужик" некоторые вещи не говорит. Что куча народа платит всю жизнь, а до пенсии не доживает и эти деньги не возвращаются. При этом разные очень нужные державе льготчики выходят на пенсию в 40-45 лет - не потому ли такое соотношение работающих и пенсов ? А еще много важных людей, кто всю жизнь получал жирную бюджетную ЗП и выходит на такую же жирную пенсию, которую на пятерых бы хватило - сколько работающих будут на него работать ? И что прошлая власть, когда снижала ЕСВ с 33 до 22%, прекрасно понимала к чему это приведет. Может, с этого и нужно начать исправлять ситуацию, а не с тупого повышения возраста или угроз про отмену пенсий.
А вообще - тут, по-моему, тупик. И для власти, и для страны.
ellinas2
 
Повідомлень: 5
З нами з: 22.08.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:55

  ellinas2 написав:
  Dear_Sir написав:Сколько там на Украине отчисления в ПФ? 22%.
Скажем, у тебя ЗП 30,000 грн - норм такая ЗП.
Пэнсионэров ты содержишь - 2.
30,000 x 0.22 / 2 = 3,300 - не очень пенсия получается, совсем навоз.
В общем-то этот мужик говорит как есть.
Математика тоже циничная тварь.

"Мужик" некоторые вещи не говорит. Что куча народа платит всю жизнь, а до пенсии не доживает и эти деньги не возвращаются. При этом разные очень нужные державе льготчики выходят на пенсию в 40-45 лет - не потому ли такое соотношение работающих и пенсов ? А еще много важных людей, кто всю жизнь получал жирную бюджетную ЗП и выходит на такую же жирную пенсию, которую на пятерых бы хватило - сколько работающих будут на него работать ? И что прошлая власть, когда снижала ЕСВ с 33 до 22%, прекрасно понимала к чему это приведет. Может, с этого и нужно начать исправлять ситуацию, а не с тупого повышения возраста или угроз про отмену пенсий.
А вообще - тут, по-моему, тупик. И для власти, и для страны.


И? Не будет пенсий или будет символическая сумма. Во многих странах так - Китай, вся Латинская Америка так живут.
Dear_Sir
 
Повідомлень: 1758
З нами з: 20.05.08
Подякував: 145 раз.
Подякували: 643 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українець намагався провезти через кордон велику партію...
R2 » Вів 06 жов, 2020 17:41
3 108
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 жов, 2020 18:50
konstantin-s
Нові пенсії випробують на окремих громадянах - експерт...
R2 » Пон 05 жов, 2020 09:45
3 284
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 жов, 2020 15:37
Gln_Vlrn
Українцям пообіцяли виплачувати по дві пенсії
R2 » Суб 03 жов, 2020 17:00
4 390
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 жов, 2020 16:35
Slon_Nosov

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2133)
06.10.2020 18:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.