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У Києві за тиждень склали понад півсотні протоколів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 жов, 2020 12:04
Пропонуємо до обговорення:
У період з 28 вересня по 2 жовтня правоохоронці склали 54 протоколи про порушення правил карантину ресторанами, кафе, магазинами та ринками в Києві.
Дивися повний текст У Києві за тиждень склали понад півсотні протоколів за порушення закладами карантину
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Додано: Пон 05 жов, 2020 12:04
Конституційний суд визнав рішення кабміну про карантин не законним.
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Nicolas21
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Додано: Пон 05 жов, 2020 12:22
Nicolas21 написав:
Конституційний суд визнав рішення кабміну про карантин не законним.
Одна беда:
Как разъяснил в интервью "Интерфакс-Украина" представитель президента Украины в КС Федор Вениславский, КСУ рассматривает только действующие правительственные акты, а в перечень карантинных ограничений и механизма их применения постоянно вносились какие-то правки и уточнения.
Поэтому карантин в Украине будет действовать и в дальнейшем, однако в Конституционном суде отмечают, что "ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина является возможным в случаях, определенных Конституцией Украины". Одним словом, идите и больше не грешите. Это адресуется и Кабмину с его карантином, и простым гражданам.
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