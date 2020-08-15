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У Сумах ділки за допомогою
фальшивого call-центру...

У Сумах ділки за допомогою фальшивого call-центру...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:51

У Сумах ділки за допомогою фальшивого call-центру...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники Нацполіціі і Генпрокуратури викрили двох шахраїв, які, видаючи себе за співробітників банку, переводили гроші з їх карт на підконтрольні рахунки.

Дивися повний текст У Сумах ділки за допомогою фальшивого call-центру спустошували банківські картки іноземців.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:51

Какой страны, б/БССР или б/РСФСР?
summacut
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