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У Сумах ділки за допомогою фальшивого call-центру...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 жов, 2020 13:51
Пропонуємо до обговорення:
Співробітники Нацполіціі і Генпрокуратури викрили двох шахраїв, які, видаючи себе за співробітників банку, переводили гроші з їх карт на підконтрольні рахунки.
Дивися повний текст У Сумах ділки за допомогою фальшивого call-центру спустошували банківські картки іноземців
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Додано: Пон 05 жов, 2020 13:51
Какой страны, б/БССР или б/РСФСР?
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