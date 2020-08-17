«ПриватБанк закликає користувачів цієї соцмережі бути обачними та не передавати шахраям гроші чи персональні дані», — застерігає пресслужба держбанку.
Дивися повний текст У Мережі з’явилася фейкова сторінка Приват24.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 14:52
У Мережі з’явилася фейкова сторінка Приват24
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Дивися повний текст У Мережі з’явилася фейкова сторінка Приват24.
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