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У Мережі з’явилася
фейкова сторінка Приват24

У Мережі з’явилася фейкова сторінка Приват24
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:52

У Мережі з’явилася фейкова сторінка Приват24

Пропонуємо до обговорення:
«ПриватБанк закликає користувачів цієї соцмережі бути обачними та не передавати шахраям гроші чи персональні дані», — застерігає пресслужба держбанку.

Дивися повний текст У Мережі з’явилася фейкова сторінка Приват24.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:52

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