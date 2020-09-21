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У Мінінфраструктури розпочали
роботу щодо розвитку...

У Мінінфраструктури розпочали роботу щодо розвитку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:00

У Мінінфраструктури розпочали роботу щодо розвитку...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні активно розробляють стратегію щодо розвитку електротранспорту.

Дивися повний текст У Мінінфраструктури розпочали роботу щодо розвитку електромобільного транспорту.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:00

Трамваи, троллейбусы, метро это не тот транспорт? который можно развивать
sal
 
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