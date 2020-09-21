В Україні активно розробляють стратегію щодо розвитку електротранспорту.
Дивися повний текст У Мінінфраструктури розпочали роботу щодо розвитку електромобільного транспорту.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 15:00
У Мінінфраструктури розпочали роботу щодо розвитку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінінфраструктури розпочали роботу щодо розвитку електромобільного транспорту.
Додано: Пон 05 жов, 2020 15:00
Трамваи, троллейбусы, метро это не тот транспорт? который можно развивать
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