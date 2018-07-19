RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ назвав головне правило
безпечних онлайн розрахунків

НБУ назвав головне правило безпечних онлайн розрахунків
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:39

НБУ назвав головне правило безпечних онлайн розрахунків

Пропонуємо до обговорення:
Головне правило безпечних онлайн розрахунків дуже просте.

Дивися повний текст НБУ назвав головне правило безпечних онлайн розрахунків.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90553
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:40

лучше бы НБУ работал над жалобами и возвратами денег от мошеннических схем, а не травил оправдания.

- отправил платёж (вернуть уже практически не возможно)
- жалобы о блокировке чужой карты - не рассматриваются.
- идетификации на жалобу не проводятся.

Пожаловался на мошейников (без проведения операций). Ответ: Мы ничего не можем сделать, хоть сайт нарушает авторское право, в итоге мошейник просто спрятал номер карты и начал сообщать ее в личных обращениях.

Ранее было возможность оставить заявку о блокировании своей суммы до 3х дней, где счас это правило?

Нас просто имеют)) и конституцию и права.
zagadum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 29.11.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В'ячеслав Лаба: онлайн казино в Україні. Коли ставка на...
R2 » Чет 19 лип, 2018 15:44
2 783
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 жов, 2020 13:12
Angelika7777
Держстат назвав ціни на електроенергію для населення і...
R2 » Пон 28 вер, 2020 16:52
2 265
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 вер, 2020 17:54
fedorinf
В Україні запустили онлайн сервіс з перевірки посвідчень...
R2 » Нед 20 вер, 2020 14:39
4 332
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 вер, 2020 22:11
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.