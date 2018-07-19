Головне правило безпечних онлайн розрахунків дуже просте.
Дивися повний текст НБУ назвав головне правило безпечних онлайн розрахунків.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 15:39
НБУ назвав головне правило безпечних онлайн розрахунків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ назвав головне правило безпечних онлайн розрахунків.
Додано: Пон 05 жов, 2020 15:40
лучше бы НБУ работал над жалобами и возвратами денег от мошеннических схем, а не травил оправдания.
- отправил платёж (вернуть уже практически не возможно)
- жалобы о блокировке чужой карты - не рассматриваются.
- идетификации на жалобу не проводятся.
Пожаловался на мошейников (без проведения операций). Ответ: Мы ничего не можем сделать, хоть сайт нарушает авторское право, в итоге мошейник просто спрятал номер карты и начал сообщать ее в личных обращениях.
Ранее было возможность оставить заявку о блокировании своей суммы до 3х дней, где счас это правило?
Нас просто имеют)) и конституцию и права.
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