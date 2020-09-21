Газ пропонують від 4,7 до 6,8 гривні за кубометр.
Дивися повний текст Ціни на газ у жовтні: у кого дешевше.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 15:52
Ціни на газ у жовтні: у кого дешевше
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Дивися повний текст Ціни на газ у жовтні: у кого дешевше.
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