Оборот децентралізованих бірж (DEX) за вересень склав близько $ 23,5 млрд, повідомляє ForkLog з посиланням на The Block.
Дивися повний текст Обсяги торгів на криптобіржах за місяць перевищили $23 млрд.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 15:53
Обсяги торгів на криптобіржах за місяць перевищили $23 млрд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обсяги торгів на криптобіржах за місяць перевищили $23 млрд.
Додано: Пон 05 жов, 2020 15:53
А что такое "мировым лидером №1"? А кто у нас "мировой лидер №2", "№3", можно поинтересоваться, так, чисто для самообразования?
Вам бы на олимпиадах медали выдавать. Чемпион мира №1, чемпион мира №2.
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