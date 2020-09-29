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Обсяги торгів на криптобіржах
за місяць перевищили $23 млрд

Обсяги торгів на криптобіржах за місяць перевищили $23 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:53

Обсяги торгів на криптобіржах за місяць перевищили $23 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Оборот децентралізованих бірж (DEX) за вересень склав близько $ 23,5 млрд, повідомляє ForkLog з посиланням на The Block.

Дивися повний текст Обсяги торгів на криптобіржах за місяць перевищили $23 млрд.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:53

А что такое "мировым лидером №1"? А кто у нас "мировой лидер №2", "№3", можно поинтересоваться, так, чисто для самообразования?
Вам бы на олимпиадах медали выдавать. Чемпион мира №1, чемпион мира №2.
alter
 
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