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Євродепутати пригрозили
скасуванням безвізу українським...

Євродепутати пригрозили скасуванням безвізу українським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 17:39

Євродепутати пригрозили скасуванням безвізу українським...

Пропонуємо до обговорення:
Звернення опубліковано на сайті Віоли фон Крамон.

Дивися повний текст Євродепутати пригрозили скасуванням безвізу українським олігархам і політикам.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 17:39

Украина - это провал.
А чтобы он не проваливался - нужна помощь! ясно ж понятно
sal
 
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