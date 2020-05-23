Звернення опубліковано на сайті Віоли фон Крамон.
Дивися повний текст Євродепутати пригрозили скасуванням безвізу українським олігархам і політикам.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 17:39
Євродепутати пригрозили скасуванням безвізу українським...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Євродепутати пригрозили скасуванням безвізу українським олігархам і політикам.
Додано: Пон 05 жов, 2020 17:39
Украина - это провал.
А чтобы он не проваливался - нужна помощь! ясно ж понятно
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