Звернення опубліковано на сайті Віоли фон Крамон.
Дивися повний текст Євродепутати пригрозили скасуванням безвізу українським олігархам і політикам.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 17:39
Євродепутати пригрозили скасуванням безвізу українським...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Євродепутати пригрозили скасуванням безвізу українським олігархам і політикам.
Додано: Пон 05 жов, 2020 17:43
Если только "украинским олигархам и политикам" это было бы отлично.
Пусть бы это все кодло было невыездным.
Додано: Пон 05 жов, 2020 17:54
Еще бы депортировать их отпрысков из Великобритании, Швейцарии, США, чтобы учились в "престижных" ПТУ. Была недавно новость по поводу престижа производственных специальностей и возрождения ПТУ. Вот пусть покажуть на себе как это престижно пахать за гроши на технлогически отсталых заводах олигархов.
Додано: Пон 05 жов, 2020 18:28
Это вряд ли. У большинства "украинских олигархов и политиков", или уже припрятаны паспорта какой нибудь условной "Панамы" - с безвизовым миром, или если припрет, то такой "пасапорт" ими легко приобретется за пару сотен тысяч условных единиц. Благо, у всех из них имеется "успешный бизнес". Даже у тех, кто "вечный чиновник".
Так что, это из разряда пугания ежа, сами знаете чем...
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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