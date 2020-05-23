Євродепутати пригрозили скасуванням безвізу українським...

Додано: Вів 06 жов, 2020 16:47

По барабану безвиз нашим ...., которые у власти.

Вопрос в другом - и вот зачем этим ейродИпутатам под дурачка косить?

Они хотят сказать, шо не в теме и не знают, шо эти кАзлы по несколько паспортов имеют?

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.