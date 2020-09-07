RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У вересні держбюджет
виконано на 115% - прем'єр

У вересні держбюджет виконано на 115% - прем'єр
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 17:46

У вересні держбюджет виконано на 115% - прем'єр

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що у вересні держбюджет виконано на 115%.

Дивися повний текст У вересні держбюджет виконано на 115% - прем'єр.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90556
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 17:46

Курс животворящий
Moimir
 
Повідомлень: 968
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В НБУ назвали причини зростання курс долара у вересні
R2 » Нед 27 вер, 2020 09:08
2 183
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 вер, 2020 18:37
grig90vic
Девальвація гривні у вересні: аналітик назвав причини
R2 » Сер 09 вер, 2020 15:51
1 167
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 вер, 2020 15:51
providnyk
Прем'єр спрогнозував курс долара в цьому і наступному році
R2 » Пон 07 вер, 2020 19:23
1 124
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 вер, 2020 19:23
svyatoslav_hromyak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9599)
05.10.2020 18:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.