Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що у вересні держбюджет виконано на 115%.
Дивися повний текст У вересні держбюджет виконано на 115% - прем'єр.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 17:46
У вересні держбюджет виконано на 115% - прем'єр
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Дивися повний текст У вересні держбюджет виконано на 115% - прем'єр.
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