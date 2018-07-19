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В Україні чотири кредитні
спілки припиняють свою...

В Україні чотири кредитні спілки припиняють свою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:21

В Україні чотири кредитні спілки припиняють свою...

Пропонуємо до обговорення:
Чотири кредитні спілки в Україні припиняють діяльність за власною ініціативою.

Дивися повний текст В Україні чотири кредитні спілки припиняють свою діяльність - НБУ.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:21

опять людей кинут и бабки не ходи.
baksheevbogdan
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