Чотири кредитні спілки в Україні припиняють діяльність за власною ініціативою.
Дивися повний текст В Україні чотири кредитні спілки припиняють свою діяльність - НБУ.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 18:21
В Україні чотири кредитні спілки припиняють свою...
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Дивися повний текст В Україні чотири кредитні спілки припиняють свою діяльність - НБУ.
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