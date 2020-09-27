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Microsoft вкладе 1 мільярд доларів в побудову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 жов, 2020 20:18
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Microsoft оголосила про плани побудувати три центри обробки даних в Афінах, надавши вкрай необхідні інвестиції в розмірі до 1 мільярда доларів грецькій економіці, яка була вражена пандемією.
Дивися повний текст Microsoft вкладе 1 мільярд доларів в побудову дата-центрів у Греції
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Додано: Пон 05 жов, 2020 20:18
Датацентри ростують як гриби після дощу, слава Безоса не дає Біллові спокійно спати.
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svyatoslav_hromyak
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Додано: Вів 06 жов, 2020 03:06
Треба ж десь зберігати інформацію про людей після сканування їх мозку вишками 5G. )))
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
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