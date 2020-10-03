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"Нафтогаз" планує розпочати
експорт газу до ЄС

"Нафтогаз" планує розпочати експорт газу до ЄС
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 20:34

"Нафтогаз" планує розпочати експорт газу до ЄС

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" може почати експорт природного газу в країни ЄС в майбутній опалювальний період.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" планує розпочати експорт газу до ЄС.
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Фантазеры че ВЫ будите продавать газ весь иностраних корпораций...
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