НАК "Нафтогаз України" може почати експорт природного газу в країни ЄС в майбутній опалювальний період.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 20:34
"Нафтогаз" планує розпочати експорт газу до ЄС
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Дивися повний текст \"Нафтогаз\" планує розпочати експорт газу до ЄС.
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