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Гарантований покупець вперше продав "зелену"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 жов, 2020 20:38
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 5 жовтня, На Українській енергетичній біржі успішно відбувся перший аукціон "Гарантованого покупця" з продажу електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел. Загальна вартість реалізованої електроенергії склала 44,3 млн грн.
Дивися повний текст Гарантований покупець вперше продав \"зелену\" електроенергію на УЕБ
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Додано: Пон 05 жов, 2020 20:38
и что за фантазеры покупают по 16 грн. квт.....
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