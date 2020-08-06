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"Укравтодор" розмістив
облігації під держгарантії,...

"Укравтодор" розмістив облігації під держгарантії,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 20:49

"Укравтодор" розмістив облігації під держгарантії,...

Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство автомобільних доріг "Україна" ( "Укравтодор") завершило розміщення облігацій під держгарантії на загальну суму на 13,735 млрд грн із запланованих 19,27 млрд грн.

Дивися повний текст \"Укравтодор\" розмістив облігації під держгарантії, планує освоїти всю заплановану суму до 2021 року.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 20:49

интересно когда заканчивается строительный сезон !!!
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