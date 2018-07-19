Частка непрацюючих кредитів в цілому у банківській системі за серпень скоротилася на 0,07% в порівнянні з липнем, до 48,05%.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:12
За кредитами в Україні не платить кожен другий позичальник
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Дивися повний текст За кредитами в Україні не платить кожен другий позичальник.
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