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За кредитами в Україні не
платить кожен другий позичальник

За кредитами в Україні не платить кожен другий позичальник
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:12

За кредитами в Україні не платить кожен другий позичальник

Пропонуємо до обговорення:
Частка непрацюючих кредитів в цілому у банківській системі за серпень скоротилася на 0,07% в порівнянні з липнем, до 48,05%.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:12

Поэтому и кредиты дорогие...
rytton
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:16

Потому что у большинства заёмщиков в Украине психология "кидал "
noxfox70
 
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