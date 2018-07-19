За кредитами в Україні не платить кожен другий позичальник

Додано: Пон 05 жов, 2020 23:44

Заголовки пишут неучи.

В статье и статистике речь об ОБЪЁМЕ.

Как раз несколько "жирных котов", которые не платят миллиардные кредиты - и составляют 50% неработающих кредитов.

И это далеко не "каждый второй".



вот например:

Сайт уже писал о кредите на 0,5 млрд гривен, оформленном под госгарантии судостроительным заводом «Кузница на Рыбальском» в Киеве (ранее — «Ленинская кузница»), который принадлежал бывшему президенту Петру Порошенко, а с осени 2018 года — бизнесмену Сергею Тигипко. Заем был предоставлен государственным Укрэксимбанком в 2017 году на 528,98 млн гривен для повышения обороноспособности Украины.



В июле 2020 года Министерство финансов, как гарант по кредиту, выплатило Укрэксимбанку 101,77 млн гривен. 81,38 млн гривен — пошло на погашение тела кредита за январь-май этого года, а 19,85 млн гривен — проценты за январь-апрель, а еще 539 тыс. гривен — пеня.



На этом история не закончилась. 17 сентября Минфин перечислил госбанку еще одну порцию денег по данному кредиту — 45,07 млн гривен. В счет взятых на себя госгарантий.



По официальной информации: 40,69 млн гривен приходится на выплату основного долга, а 4,38 млн гривен — проценты. Это уже третий платеж в адрес Укрэксимбанк.