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За кредитами в Україні не
платить кожен другий позичальник

За кредитами в Україні не платить кожен другий позичальник
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:12

За кредитами в Україні не платить кожен другий позичальник

Пропонуємо до обговорення:
Частка непрацюючих кредитів в цілому у банківській системі за серпень скоротилася на 0,07% в порівнянні з липнем, до 48,05%.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:12

Поэтому и кредиты дорогие...
rytton
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:16

Потому что у большинства заёмщиков в Украине психология "кидал "
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 23:44

Заголовки пишут неучи.
В статье и статистике речь об ОБЪЁМЕ.
Как раз несколько "жирных котов", которые не платят миллиардные кредиты - и составляют 50% неработающих кредитов.
И это далеко не "каждый второй".

вот например:
Сайт уже писал о кредите на 0,5 млрд гривен, оформленном под госгарантии судостроительным заводом «Кузница на Рыбальском» в Киеве (ранее — «Ленинская кузница»), который принадлежал бывшему президенту Петру Порошенко, а с осени 2018 года — бизнесмену Сергею Тигипко. Заем был предоставлен государственным Укрэксимбанком в 2017 году на 528,98 млн гривен для повышения обороноспособности Украины.

В июле 2020 года Министерство финансов, как гарант по кредиту, выплатило Укрэксимбанку 101,77 млн гривен. 81,38 млн гривен — пошло на погашение тела кредита за январь-май этого года, а 19,85 млн гривен — проценты за январь-апрель, а еще 539 тыс. гривен — пеня.

На этом история не закончилась. 17 сентября Минфин перечислил госбанку еще одну порцию денег по данному кредиту — 45,07 млн гривен. В счет взятых на себя госгарантий.

По официальной информации: 40,69 млн гривен приходится на выплату основного долга, а 4,38 млн гривен — проценты. Это уже третий платеж в адрес Укрэксимбанк.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 02:58

Я теж не платив за кредитами і не буду. Просто тому що я їх ніколи не брав.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:01

Re: За кредитами в Україні не платить кожен другий позичальн

ипотека под 10% с конфискацией
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:16

Re: За кредитами в Україні не платить кожен другий позичальн

Воно й не дивно, бо багато хто втратив роботу.
buhukr2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:11

Вкладчик1234
+1. Очень согласен про объемы - несколько "жирных" должников могут сделать банку 50% проблемных кредитов по ОБЪЕМУ, а не по кол-ву.
Только пример непонятный. Эти 0.5 млрд, которые не вернул Тигипко, делают какую-то статистику в общих 550 млрд безнадежных кредитов?
А чего не 10 млрд, которые Суркисы хотят получить с Приватбанка, и уже почти получили? Они же их в кредит взяли, а потом на депозит положили. А теперь хотят депозит назад, но кредит возвращаеть не хотят.
alt402
 
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