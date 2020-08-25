2 жовтня 2020 року відбулося засідання Ради НБУ, на якому було розглянуто низку організаційних, фінансових та кадрових питань.
Дивися повний текст Рада НБУ оголосила про недовіру заступникам голови Нацбанку.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 23:59
Рада НБУ оголосила про недовіру заступникам голови Нацбанку
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Дивися повний текст Рада НБУ оголосила про недовіру заступникам голови Нацбанку.
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