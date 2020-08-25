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Рада НБУ оголосила про недовіру
заступникам голови Нацбанку

Рада НБУ оголосила про недовіру заступникам голови Нацбанку
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 23:59

Рада НБУ оголосила про недовіру заступникам голови Нацбанку

Пропонуємо до обговорення:
2 жовтня 2020 року відбулося засідання Ради НБУ, на якому було розглянуто низку організаційних, фінансових та кадрових питань.

Дивися повний текст Рада НБУ оголосила про недовіру заступникам голови Нацбанку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 23:59

Зе-оновлення: еще не всех выперли из старой команды. Понятно
Серхио
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 00:32

Шо такое ? Доллар еще не 30, непорядок ;)
Igorten
 
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