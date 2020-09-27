Про це передає видання HuffPost.
Дивися повний текст На яких банкнотах живе найбільше бактерій.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 01:29
На яких банкнотах живе найбільше бактерій
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Дивися повний текст На яких банкнотах живе найбільше бактерій.
Додано: Вів 06 жов, 2020 01:29
Слава Нацбанку, отменяющему мелкие и старые банкноты. Ведь это все ради нашего здоровья.
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