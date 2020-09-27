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На яких банкнотах живе
найбільше бактерій

На яких банкнотах живе найбільше бактерій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 01:29

На яких банкнотах живе найбільше бактерій

Пропонуємо до обговорення:
Про це передає видання HuffPost.

Дивися повний текст На яких банкнотах живе найбільше бактерій.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 01:29

Слава Нацбанку, отменяющему мелкие и старые банкноты. Ведь это все ради нашего здоровья.
alter
 
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