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Чи потрібні водієві скутера техпаспорт і посвідчення водія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 жов, 2020 07:10
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Дорожній адвокат".
Дивися повний текст Чи потрібні водієві скутера техпаспорт і посвідчення водія
.
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R2
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Додано: Вів 06 жов, 2020 07:10
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