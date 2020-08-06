Про це пише "Дорожній адвокат".
Дивися повний текст Чи потрібні водієві скутера техпаспорт і посвідчення водія.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 07:10
Чи потрібні водієві скутера техпаспорт і посвідчення водія
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Дивися повний текст Чи потрібні водієві скутера техпаспорт і посвідчення водія.
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