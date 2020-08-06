Про це пише "Дорожній адвокат".
Дивися повний текст Чи потрібні водієві скутера техпаспорт і посвідчення водія.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 07:10
Чи потрібні водієві скутера техпаспорт і посвідчення водія
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Дивися повний текст Чи потрібні водієві скутера техпаспорт і посвідчення водія.
Додано: Вів 06 жов, 2020 08:40
Re: Чи потрібні водієві скутера техпаспорт і посвідчення вод
По нормальному всі транспортні засоби які рухаються по автошляхах повинні мати держ.номер, а водій посвідчення, включно з велосипедами та всякими самокатами.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 09:00
Попробуйте принести справку, что за этот период он(скутер) - стоял на ремонте и находился в неэксплуатационном состоянии(технически нерабочем).
Иначе они слюной захлебнуться - от размера штрафа за весь этот период.
А Вам дешевле будет от него отказаться по типу:
- Чия туфля?
- Не, не не моя - я первый раз в глаза вижу!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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