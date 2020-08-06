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Чи потрібні водієві скутера
техпаспорт і посвідчення водія

Чи потрібні водієві скутера техпаспорт і посвідчення водія
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 07:10

Чи потрібні водієві скутера техпаспорт і посвідчення водія

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Дорожній адвокат".

Дивися повний текст Чи потрібні водієві скутера техпаспорт і посвідчення водія.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 07:10

Не регистрируют приобретенный в 2012 году
viniko105
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 08:40

Re: Чи потрібні водієві скутера техпаспорт і посвідчення вод

По нормальному всі транспортні засоби які рухаються по автошляхах повинні мати держ.номер, а водій посвідчення, включно з велосипедами та всякими самокатами.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:00

  viniko105 написав:Не регистрируют приобретенный в 2012 году

Попробуйте принести справку, что за этот период он(скутер) - стоял на ремонте и находился в неэксплуатационном состоянии(технически нерабочем).
Иначе они слюной захлебнуться - от размера штрафа за весь этот период.
А Вам дешевле будет от него отказаться по типу:
- Чия туфля?
- Не, не не моя - я первый раз в глаза вижу!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:44

Kudrjavuy
А яким документом передбачений штраф за несвоєчасну реєстрацію механічного транспортного засобу?
Нема такого документу і штрафу. Не вигадуйте і не маніпулюйте.
брехунолом
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:37

Ні чого не зрозумів що в цій статті, а можно нормальною мовою українською її десь знайти.
amorfiss11
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:33

  брехунолом написав:Kudrjavuy
А яким документом передбачений штраф за несвоєчасну реєстрацію механічного транспортного засобу?
Нема такого документу і штрафу. Не вигадуйте і не маніпулюйте.

А что до сих пор зелені не вспомнили о сборе "дорожніх" при обязательном ТО? :shock:
- Попадёте хоть один раз на такое в МРЕО - поверьте, Вам этого хватит на всю жизнь.
Мне "хватило машины" в 98м
Оказалось, отсосали ещё такую стоимость и всё равно пришлось её порезать на металлолом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:52

Re: Чи потрібні водієві скутера техпаспорт і посвідчення вод

  unicdima написав:По нормальному всі транспортні засоби які рухаються по автошляхах повинні мати держ.номер, а водій посвідчення, включно з велосипедами та всякими самокатами..


а также медицинскую справку, талон ТО и страховку! я все жду когда за пешеходов возьмутся, почему они до их пор бесплатно асфальт топчут? да и ПДД пешеходы должны знать, с получением паспорта всех на платное обучение и получение документа подтверждающего знание обязанностей пешехода...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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