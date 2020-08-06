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Чи потрібні водієві скутера техпаспорт і посвідчення водія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 жов, 2020 01:59
А не пошел бы работник полиции лесом.
Украина не внесла поправки в Венской конвенции о дорожном движении.и скутер не считается мех.тр.средством.
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krem999
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