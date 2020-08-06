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Чи потрібні водієві скутера
техпаспорт і посвідчення водія

Чи потрібні водієві скутера техпаспорт і посвідчення водія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 01:59

А не пошел бы работник полиции лесом.
Украина не внесла поправки в Венской конвенции о дорожном движении.и скутер не считается мех.тр.средством.
krem999
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:28

Категория А від 50 кубіків
aschvets
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:40

  krem999 написав:А не пошел бы работник полиции лесом.
Украина не внесла поправки в Венской конвенции о дорожном движении.и скутер не считается мех.тр.средством.

чого неадекватні гівнюки на скутерах повинні мати якісь привілеї?
на АВТОшляхах всі повинні бути в однакових умовах.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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