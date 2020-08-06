Чи потрібні водієві скутера техпаспорт і посвідчення водія

А не пошел бы работник полиции лесом.
Украина не внесла поправки в Венской конвенции о дорожном движении.и скутер не считается мех.тр.средством.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 01:59
А не пошел бы работник полиции лесом.
Украина не внесла поправки в Венской конвенции о дорожном движении.и скутер не считается мех.тр.средством.
Додано: Сер 07 жов, 2020 16:40
чого неадекватні гівнюки на скутерах повинні мати якісь привілеї?
на АВТОшляхах всі повинні бути в однакових умовах.
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