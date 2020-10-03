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Україна обговорила з ПАР перспективи співпраці в сфері...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 жов, 2020 07:52
Пропонуємо до обговорення:
Перспективи можливої подальшої співпраці між країнами, зокрема в сфері авіації та морського транспорту, обговорили міністр інфраструктури Владислав Криклій та Надзвичайний і повноважний посол Південно-Африканської Республіки (ПАР) в Україні Андре Гроеневальд.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 07:53
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