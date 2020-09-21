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Для виробництва більш
екологічного бетону почали...

Для виробництва більш екологічного бетону почали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 08:19

Для виробництва більш екологічного бетону почали...

Пропонуємо до обговорення:
Академік зі Швейцарії вигадала спосіб, як змінити «рецепт» цементу та, таким чином, скоротити вуглецевий слід. На його виробництво припадає близько 7% світових викидів вуглецю.

Дивися повний текст Для виробництва більш екологічного бетону почали застосовувати глину.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 08:19

Последняя фраза академика наводит на мысль о снижении прочности сооружений.
avk
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 08:54

  avk написав:Последняя фраза академика наводит на мысль о снижении прочности сооружений.

Теоретически, под работу строительных принтеров, с раствором из такого бетона качество самого сооружения - будет приемлемо, и регулироваться будут картриджами.
Т.Е.
В такой перспективе вырастет потребление, но снизятся претензии к качеству.(сооружения будут тупо лепиться из глины - почему не вспомнить наш саман? И качество жилых домов из него?)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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