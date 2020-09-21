Для виробництва більш екологічного бетону почали...

Додано: Вів 06 жов, 2020 08:54
avk написав:
Последняя фраза академика наводит на мысль о снижении прочности сооружений.
Теоретически, под работу строительных принтеров, с раствором из такого бетона качество самого сооружения - будет приемлемо, и регулироваться будут картриджами.
Т.Е.
В такой перспективе вырастет потребление, но снизятся претензии к качеству.(сооружения будут тупо лепиться из глины - почему не вспомнить наш саман? И качество жилых домов из него?)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.