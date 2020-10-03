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За три місяці у Києві
евакуювали майже 18 тисяч авто

За три місяці у Києві евакуювали майже 18 тисяч авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:06

За три місяці у Києві евакуювали майже 18 тисяч авто

Пропонуємо до обговорення:
Протягом останніх трьох місяців евакуювали 17 872 автомобілі-порушники.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:06

7 минут на автомобиль.
avk
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:10

  avk написав:7 минут на автомобиль.

7 с половиной :lol: если круглосуточно
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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