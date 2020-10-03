Протягом останніх трьох місяців евакуювали 17 872 автомобілі-порушники.
Дивися повний текст За три місяці у Києві евакуювали майже 18 тисяч авто.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 09:06
За три місяці у Києві евакуювали майже 18 тисяч авто
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Дивися повний текст За три місяці у Києві евакуювали майже 18 тисяч авто.
Додано: Вів 06 жов, 2020 09:10
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
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