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Кредитна історія - це важливо

Кредитна історія - це важливо
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:26

Кредитна історія - це важливо

Пропонуємо до обговорення:
Звертаючись за кредитом в банк або фінансову компанію, споживач часто стикається з відмовою в кредитуванні.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:26

Більш реальна ситуація - Банк Михайлівський.
Банк на 5 років зник і не виходив на звязок.
Замість 1500грн боргу по карті - плюс 8000грн відсотків.
І борг перепроданий без шанса домовитись із позичальником.
Фонд гарантування в долі із сірими коллекторами і банками банкротами. Іншого мотиву я не бачу.
НБУ ВІДСИЛАЄ В Фонд, фонд відсилає до коллектора,, коллектор морозиться і вимагає виплати по договору. Але текста оригінального договору не надсилає.
Звичайно що будуть неплатежі по таким кредитам із накрученими відсотками.
Фонд - це полний аут для позичальника.
Жіночки на лініі підримки - взагалібезпорадні, ніякоі інформаціі. У фрнда навіть нема голосового меню для позичальників.
semen_khlybov
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