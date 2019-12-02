Звертаючись за кредитом в банк або фінансову компанію, споживач часто стикається з відмовою в кредитуванні.
Дивися повний текст Кредитна історія - це важливо.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 09:26
Кредитна історія - це важливо
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Дивися повний текст Кредитна історія - це важливо.
Додано: Вів 06 жов, 2020 09:26
Більш реальна ситуація - Банк Михайлівський.
Банк на 5 років зник і не виходив на звязок.
Замість 1500грн боргу по карті - плюс 8000грн відсотків.
І борг перепроданий без шанса домовитись із позичальником.
Фонд гарантування в долі із сірими коллекторами і банками банкротами. Іншого мотиву я не бачу.
НБУ ВІДСИЛАЄ В Фонд, фонд відсилає до коллектора,, коллектор морозиться і вимагає виплати по договору. Але текста оригінального договору не надсилає.
Звичайно що будуть неплатежі по таким кредитам із накрученими відсотками.
Фонд - це полний аут для позичальника.
Жіночки на лініі підримки - взагалібезпорадні, ніякоі інформаціі. У фрнда навіть нема голосового меню для позичальників.
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