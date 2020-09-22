У Верховній Раді вирішили знову взятися за власників автомобілів із європейськими номерами.
Дивися повний текст У Верховній Раді знову взялися за власників \"єврономерів\": що пропонують.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 09:55
У Верховній Раді знову взялися за власників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Верховній Раді знову взялися за власників \"єврономерів\": що пропонують.
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:10
в Украине автомобиль в полтора раза дороже, чем в Германии. Из-за пошлин, налогов и сборов. Точнее, из-за коррупции под прикрытием благих намерений. Президент Зеленский, сделайте уже как в Европе!
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