У Верховній Раді вирішили знову взятися за власників автомобілів із європейськими номерами.
Дивися повний текст У Верховній Раді знову взялися за власників \"єврономерів\": що пропонують.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 09:55
У Верховній Раді знову взялися за власників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Верховній Раді знову взялися за власників \"єврономерів\": що пропонують.
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:10
в Украине автомобиль в полтора раза дороже, чем в Германии. Из-за пошлин, налогов и сборов. Точнее, из-за коррупции под прикрытием благих намерений. Президент Зеленский, сделайте уже как в Европе!
Додано: Вів 06 жов, 2020 11:18
Такой коррупционный бред, помню, как инвалид герой СССР, за полгода ввез - 567 автомобилей по льготе, после чего ее отменили, так даже -ВР при Морозе -поняли ,что это коррупция...В Германии -новые авто не дешевле ,чем у нас
Додано: Вів 06 жов, 2020 11:30
svk_neo сделайте страховку по 1000 евро, и платные техосмотры.парковки по 4-5 евро в час. платные дороги, и платный вьезд в центр города.
стоимость машин упадет раза в два сразу.
Додано: Вів 06 жов, 2020 12:13
Обязательный техосмотр - это та же коррупция, будут на лапу давать и выпускать на дороги рухлядь!
Додано: Вів 06 жов, 2020 17:28
svk_neo Аж интересно стало, цены почти такие же как у нас, глянул бегло bmw от 2015 года, америка сильно опустила цены на авто в Украине.
Додано: Вів 06 жов, 2020 18:34
брехунолом
да. )
и ребята верно заметили. ) америка сильно опустила цены.
Додано: Вів 06 жов, 2020 19:03
у вас это где?
Не вижу я особого падения, есть немного но это из-за кризиса.
Дешевые американцы это конкретные битки, там где битый бампер или дверка цены совсем не низкие.
Ниже десятки просто нечего взять.
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