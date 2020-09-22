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У Верховній Раді знову
взялися за власників...

У Верховній Раді знову взялися за власників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:55

У Верховній Раді знову взялися за власників...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді вирішили знову взятися за власників автомобілів із європейськими номерами.

Дивися повний текст У Верховній Раді знову взялися за власників \"єврономерів\": що пропонують.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:10

в Украине автомобиль в полтора раза дороже, чем в Германии. Из-за пошлин, налогов и сборов. Точнее, из-за коррупции под прикрытием благих намерений. Президент Зеленский, сделайте уже как в Европе!
svk_neo
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:18

Такой коррупционный бред, помню, как инвалид герой СССР, за полгода ввез - 567 автомобилей по льготе, после чего ее отменили, так даже -ВР при Морозе -поняли ,что это коррупция...В Германии -новые авто не дешевле ,чем у нас
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:30

svk_neo сделайте страховку по 1000 евро, и платные техосмотры.парковки по 4-5 евро в час. платные дороги, и платный вьезд в центр города.
стоимость машин упадет раза в два сразу.
konstantin-s
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 12:13

Обязательный техосмотр - это та же коррупция, будут на лапу давать и выпускать на дороги рухлядь!
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 16:24

konstantin-s
А в Европе, что, так? :shock:
брехунолом
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:28

svk_neo Аж интересно стало, цены почти такие же как у нас, глянул бегло bmw от 2015 года, америка сильно опустила цены на авто в Украине.
prohorzejd
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:34

брехунолом
да. )

и ребята верно заметили. ) америка сильно опустила цены.
konstantin-s
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:03

  prohorzejd написав:svk_neo Аж интересно стало, цены почти такие же как у нас, глянул бегло bmw от 2015 года, америка сильно опустила цены на авто в Украине.

у вас это где?
Не вижу я особого падения, есть немного но это из-за кризиса.
Дешевые американцы это конкретные битки, там где битый бампер или дверка цены совсем не низкие.
Ниже десятки просто нечего взять.
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unicdima
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