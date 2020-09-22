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У Верховній Раді знову взялися за власників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 жов, 2020 20:16
Что за подачки. Сделайте нормально раз и на всегда.
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papchik
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Додано: Вів 06 жов, 2020 20:18
papchik написав:
Что за подачки. Сделайте нормально раз и на всегда.
А в чём тогда профит если раз и навсегда?
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Ratatui
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Додано: Вів 06 жов, 2020 20:20
Ratatui Это да... В бюджете дырища. По этому нифига не будет.
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papchik
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Додано: Вів 06 жов, 2020 20:42
laa1999 написав:
Такой коррупционный бред, помню, как инвалид герой СССР, за полгода ввез - 567 автомобилей по льготе, после чего ее отменили, так даже -ВР при Морозе -поняли ,что это коррупция...В Германии -новые авто не дешевле ,чем у нас
Я тоже помню этот случай
Любые схемы со льготниками - это коррупция
При ввозе авто все должны быть равны и точка!
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deneg net
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