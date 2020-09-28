На валютному ринку збережуться девальваційні очікування.
Дивися повний текст Чи буде 30? Прогноз курсу на жовтень.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 10:12
Чи буде 30? Прогноз курсу на жовтень
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Дивися повний текст Чи буде 30? Прогноз курсу на жовтень.
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