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На підвищені зарплати лікарям
направили понад 670 млн...

На підвищені зарплати лікарям направили понад 670 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:14

На підвищені зарплати лікарям направили понад 670 млн...

Пропонуємо до обговорення:
На виплату підвищених зарплат українським лікарям направили понад 670 млн гривень. Половина лікарень вже отримала ці кошти.

Дивися повний текст На підвищені зарплати лікарям направили понад 670 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:14

На деле никто за сентябрь повышенной з/п не получил. Летом убрали муниципальную надбавку, надбавку за стаж. Так что по факту зарплата с допандемийных времён упала примерно на четверть (до 3000 - 4000 грн). У медсестёр ещё меньше. Это правда касается только больниц и узких специалистов.
У первички з/п выше в разы выше. Теперь врачи первички и вторичка волком друг на друга смотрят.
Пандемия стала ещё одним средством для распила бюджета.
Sunwalker
 
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