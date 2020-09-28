На виплату підвищених зарплат українським лікарям направили понад 670 млн гривень. Половина лікарень вже отримала ці кошти.
Дивися повний текст На підвищені зарплати лікарям направили понад 670 млн гривень.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 10:14
На підвищені зарплати лікарям направили понад 670 млн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На підвищені зарплати лікарям направили понад 670 млн гривень.
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:14
На деле никто за сентябрь повышенной з/п не получил. Летом убрали муниципальную надбавку, надбавку за стаж. Так что по факту зарплата с допандемийных времён упала примерно на четверть (до 3000 - 4000 грн). У медсестёр ещё меньше. Это правда касается только больниц и узких специалистов.
У первички з/п выше в разы выше. Теперь врачи первички и вторичка волком друг на друга смотрят.
Пандемия стала ещё одним средством для распила бюджета.
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