СЭП 23/7 в банках Украины

Предлагаю начать тему и вести "табличку" какие банки начали поддерживать СЭП 23/7, каков регламент и тому подобное. Надеюсь, многим будет интересно какие банки принимают и/или отправляют платежи в нерабочее время и выходные. Просьба копировать исходную таблицу и добавлять/править свою информацию по банкам.
юл - юридические лица / ФОП
фл - физические лица
да? - иногда не проводят
Формат предлагаю такой:
Банк (услуга)___________|___с 18 до 23-00 (пн-пт)___|___сб___|___вс
_______________________________________________________________________
Приват-юл (отправка)____|___да (3грн за платеж)_____|___нет__|___нет
Альфа-фл (прием)________|___да______________________|___да___|___да
Альфа-фл (отправка)_____|___да______________________|___да?__|___да?