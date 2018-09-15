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СЭП 23/7 в банках Украины

СЭП 23/7 в банках Украины
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:35

СЭП 23/7 в банках Украины

Предлагаю начать тему и вести "табличку" какие банки начали поддерживать СЭП 23/7, каков регламент и тому подобное. Надеюсь, многим будет интересно какие банки принимают и/или отправляют платежи в нерабочее время и выходные. Просьба копировать исходную таблицу и добавлять/править свою информацию по банкам.
юл - юридические лица / ФОП
фл - физические лица
да? - иногда не проводят
Формат предлагаю такой:
Банк (услуга)___________|___с 18 до 23-00 (пн-пт)___|___сб___|___вс
_______________________________________________________________________
Приват-юл (отправка)____|___да (3грн за платеж)_____|___нет__|___нет
Альфа-фл (прием)________|___да______________________|___да___|___да
Альфа-фл (отправка)_____|___да______________________|___да?__|___да?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 23:06

Re: СЭП 23/7 в банках Украины

ol_zy написав:Предлагаю начать тему и вести "табличку" какие банки начали поддерживать СЭП 23/7, каков регламент и тому подобное. Надеюсь, многим будет интересно какие банки принимают и/или отправляют платежи в нерабочее время и выходные. Просьба копировать исходную таблицу и добавлять/править свою информацию по банкам.
юл - юридические лица / ФОП
фл - физические лица
да? - иногда не проводят
Формат предлагаю такой:
Банк (услуга)___________|___с 18 до 23-00 (пн-пт)___|___сб___|___вс
_______________________________________________________________________
Приват-юл (отправка)____|___да (3грн за платеж)_____|___нет__|___нет
Альфа-фл (прием)________|___да______________________|___да___|___да
Альфа-фл (отправка)_____|___да______________________|___да?__|___да?



Банк (услуга)___________|___с 18 до 23-00 (пн-пт)___|___сб___|___вс
_______________________________________________________________________
Приват-юл (отправка)____|___да (3грн за платеж)_____|___нет__|___нет
Альфа-фл (прием)________|___да______________________|___да___|___да
Альфа-фл (отправка)_____|___да______________________|___да?__|___да?
Моно-фл (отправка)_____|___да______________________|___да__|___да
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 23:12

Re: СЭП 23/7 в банках Украины

  ol_zy написав:юл - юридические лица / ФОП
фл - физические лица

гадаєте система НБУ СЕП відрізняє ці типи
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