СЭП 23/7 в банках Украины

Додано: Сер 07 жов, 2020 07:53

Вещь не связанная напрямую с СЭП.



Работа ДКБО может быть по прежнему ограничена интервалом 9-19 или какой он там.



И тогда даже если платеж был проведен ночью, клиент увидит его только после 9:30-10:00

